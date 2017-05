VLISSINGEN - Beachvolleyballer Dirk Boehlé uit Hulst heeft samen met zijn teamgenoot Steven van de Velde het Eredivisietoernooi in Vlissingen gewonnen. In de finale was het duo met 2-1 te sterk voor Jannes van der Ham en Sven Vismans.

Valse start

Boehlé en Van de Velde hadden een valse start en verloren de eerste set met 22-21. In de tweede set herstelde het duo zich goed met 21-14. Ook in de laatste set was het team van Boehlé sterker en won met 15-11 waardoor ook het toernooi werd gewonnen.



Eredivisietoernooien

Van de drie eredivisietoernooien die Boehlé en Van de Velde nu met elkaar hebben gespeeld, zijn er nu twee gewonnen. Alleen in Arnhem verloren de twee in de finale.