Kans op promotie Delta Sport klein

AALSMEER - De kans op promotie naar de tweede divisie is voor de handballers van Delta Sport klein. In de nacompetitie wist de club uit Zierikzee een keer te winnen en gelijk te spelen. De andere twee wedstrijden gingen verloren.

Tweede divisie

Delta Sport speelde met vier andere ploegen om vrijkomende plekken in de tweede divisie. Delta Sport begon het toernooi met een nederlaag tegen DOS. In de tweede wedstrijd ging het al beter voor de ploeg van trainer John Jansen, die voor het laatst langs de kant stond bij Delta Sport. De wedstrijd tegen Apollo werd met 14-8 gewonnen.



Gelijkspel

In de derde wedstrijd wist Delta Sport nog gelijk te spelen tegen VWV, maar de laatste wedstrijd tegen Tonegido uit Hippolytushoef ging ook verloren waardoor de kans op promotie voor de club uit Zierikzee erg klein is. De promotie is namelijk afhankelijk van het aantal plekken dat in de tweede divisie vrijkomt.