Nancy van de Ven tweede in GP van Frankrijk

ERNEE - Nancy van de Ven is bij de derde wedstrijd om het wereldkampioenschap motocross tweede geworden. De rijdster uit Vlissingen werd zondag vierde in de tweede manche van de grote prijs van Frankrijk nadat ze zaterdag tweede was geworden.

Tweede manche

De tweede manche werd zondag gewonnen door de Nieuw-Zeelandse Courtney Duncan. De GP werd uiteindelijk gewonnen door de Française Livia Lancelot, die zaterdag voor eigen publiek de eerste manche had gewonnen. Zondag eindigde zij als tweede.



Algemeen klassement

In het algemeen klassement staat Van de Ven nu op de vierde plaats op twaalf punten achterstand van leidster Kiara Fontanesi.



Vierde wedstrijd

De volgende race in de strijd om het wereldkampioenschap wordt verreden op 23 juli in het Tsjechische Loket.