Prikposten werken samen met ADRZ

Prikposten

In februari startte een proef om te kijken of bloedafnames bij patiënten makkelijker kan worden geregeld. Tot nu toe moest een patiënt van te voren kiezen of die bloed wilde laten prikken in het ziekenhuis of bij de prikpost. Door de samenwerking kunnen patiënten naar de post gaan die het best bereikbaar is.



Kapelle en Heinkenszand

Tot nu toe deden de prikposten in Borsele, Kwadendamme, Ovezande en 's-Heerenhoek mee aan de proef. Kapelle en Heinkenszand worden daar vanaf 15 mei aan toegevoegd. Mensen uit Kapelle kunnen vanaf maandag terecht bij Dorpshuis de Vroone, inwoners van Heinkenszand in De Grenslinde.



Andere prikposten dicht

Het is vanaf 15 mei niet meer mogelijk om bloed te laten prikken in het wijkgebouw Allevo in Kapelle. Ook de prikpost in de Fonteine in Heinkenszand is dan niet meer open voor bloedafname, laat het ADRZ weten.