Vlissingen zoekt bedrijf met creatief idee voor Machinefabriek

Definitieve bestemming

Vlissingen wil dat er een definitieve bestemming komt voor de Machinefabriek, zodat het cultureel erfgoed behouden blijft. Om dat voor elkaar te krijgen zoekt de gemeente een marktpartij die de uitvoering, financiering, beheer, onderhoud en exploitatie regelt.



10.000 vierkante meter

De gemeente wil dat de Machinefabriek niet meer voor industrie wordt gebruikt, maar juist dat het meer een publiekelijke bestemming krijgt. Als het aan de gemeente ligt komt er bijvoorbeeld een supermarkt, een restaurant of een grote winkel in. Maar er kan ook ruimte komen voor kantoren of woningen. In de machinefabriek is 10.000 vierkante meter beschikbaar.



Voorwaarden

Een voorwaarde is wel dat er ook parkeerruimte komt in het gebouw. Ook wil de gemeente dat het industrieel historisch karakter van het pand in tact blijft. Bedrijven kunnen nog tot 19 juni hun plan indienen.



