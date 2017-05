Provincie geeft groen licht voor opspuiten Roggenplaat

Vogels en zeehonden

Zandopspuiting is volgens natuurorganisaties van groot belang om de tienduizenden steltlopers en tientallen zeehonden ook in de toekomst een plekje te geven op de Roggenplaat. De vogels en zeehonden zijn sterk afhankelijk van de steeds kleiner wordende Roggenplaat. Voor vogels is de zandplaat een belangrijke voedselplek. Zeehonden zogen hun jongen op de plaat en gebruiken hem om uit te rusten.



Bezwaren

Mosselvissers maken zich zorgen over het ophogen van de Roggenplaat. Zij zijn bang dat het extra zand hun mosselpercelen aantast. Het probleem draait vooral om de vraag wie moet bewijzen of het opspuiten van zand wel of geen schade veroorzaakt. Rijkswaterstaat vindt dat de kwekers eerst moeten bewijzen dat hun percelen door het opspuiten van zand minder opbrengen. Mosselkwekers vinden dat Rijkswaterstaat moet bewijzen dat het hen geen schade berokkent, voor met het opspuiten wordt begonnen.



Belangrijke stap

Het dagelijks provinciebestuur heeft dinsdag ingestemd met de vergunning. Daarin is volgens gedeputeerde Carla Schönknecht afgesproken dat scherp in de gaten wordt gehouden of de mosselpercelen in de buurt schade ondervinden. Ze noemt het afgeven van de vergunning een belangrijke stap: "Het ophogen van de Roggenplaat is een goed project voor het herstel van de natuur." Tegen de vergunning kan tot eind deze maand bezwaar worden gemaakt.



12,5 miljoen euro

Voor het ophogen van de Roggenplaat is 12,5 miljoen euro nodig. Daarvan is nu 11 miljoen euro binnen. Voor het resterende geld is de hoop gevestigd op de Europese Unie. Dagelijks provinciebestuurder Carla Schönknecht verwacht dat Rijkswaterstaat eind dit jaar kan beginnen met het opspuiten van de zandplaat in de Oosterschelde.