Politie ontdekt meer dan honderd hennepplanten

Een deel van de spullen die in beslag zijn genomen - Politie



Hennepkwekerij

De politie had toestemming om de loodsen van de man te onderzoeken. Toen agenten vanochtend rond 9.00 uur naar binnen gingen werden vijftig tot zestig hennepplanten ontdekt, zegt de politie. Ook werden materialen gevonden om een nieuwe hennepkwekerij op te zetten. Het gaat om een vrachtwagen vol spullen, zegt de politie. De huurder van het pand is opgepakt.



Tientallen planten

Agenten gingen ook in het huis van de man kijken in Kortgene. Ook in dat huis stonden tientallen planten. Die stonden op de bovenverdieping. In totaal gaat het om 150 tot 160 planten die in het huis en de loods stonden, zegt de politie.



Belastingdienst

De auto van de man is ook in beslag genomen. De man leefde volgens de politie vrij luxe, terwijl dit niet overeenkwam met het salaris van de man. De Belastingdienst en de politie onderzoeken daarom de financiële situatie van de man. De verdachte zit nog vast voor onderzoek.