DELTA op de vingers getikt over zenderwijziging

Twee dagen van tevoren

Begin mei schrapte Delta meerdere zenders uit het pakket, waaronder TLC, Discovery en Eurosport. De klanten kregen dit pas tot twee dagen van tevoren te horen, terwijl providers zoals DELTA volgens de Telecommunicatiewet zulke veranderingen een maand van tevoren moeten melden. Sommige klanten zeggen zelfs helemaal niet te zijn geïnformeerd hierover.



Veelgestelde vragen

Ook werden klanten niet actief op de mogelijkheid gewezen om kosteloos op te zeggen. Delta had dat volgens de Consumentenbond expliciet moeten vermelden. Alleen als klanten doorklikten naar de veelgestelde vragen, konden ze daar iets vinden over hoe ze hun pakket konden wijzigen.



Kosteloos opzeggen

Consumenten kunnen volgens de Consumentenbond niet afdwingen dat het zenderpakket hetzelfde blijft. Wel kunnen de klanten in de overeenkomst zo'n geval kosteloos opzeggen, ook als ze nog in het eerste contractjaar zitten.



Alsnog

DELTA heeft inmiddels aan de Consumentenbond bevestigd dat klanten die dat willen kosteloos kunnen opzeggen. De Consumentenbond wil dat DELTA alsnog zijn klanten op de juiste manier daarover informeert.



Boete

De Autoriteit Consument en Markt buigt zich nu over deze zaak. De toezichthouder kan besluiten om een boete op te leggen aan DELTA, of een last onder dwangsom, dan moet DELTA een verandering aanbrengen en voor iedere dag dat de situatie niet wijzigt, loopt het bedrag van de boete steeds verder op.



Boze DELTA-klanten

De Consumentenbond is de situatie gaan onderzoeken na meldingen van boze DELTA-klanten die het niet eens zijn met de verandering. Ook bij Omroep Zeeland regende het boze reacties. En een petitie waarin DELTA wordt opgeroepen om de wijzigingen terug te draaien werd duizenden keren ondertekend.



