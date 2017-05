Topvolleyballers bij Zeeland Beach Classics (video)

Vier sporten

De organisatie rekent dit jaar op de landelijke top in het strandvolleybal. Zeeland Beach Classics bestaat uit vier sporten: beachvolleybal, beachtennis, beachsoccer en bossaball. Het evenement is mede vanwege de weersomstandigheden verhuisd van september naar mei. "Andere reden is dat we nu samenwerken met het al bestaande beachvolleybaltoernooi in Vlissingen", zegt Van Buren.



Gegroeid

In vergelijking met de eerste editie is Zeeland Beach Classics gegroeid van drie naar zeven speeldagen. Op maandag 22 mei begint het evenement. "Er zullen ongeveer honderd teams meedoen op zestig velden", aldus Van Buren. Ook zullen er weer clinics gehouden worden.



Beachvolleybal

Nieuw is dat het jaarlijkse beachvolleybaltoernooi in Vlissingen, dat deel uitmaakt van het eredivisiecircuit, nu samenwerkt met Zeeland Beach Classics. Dat betekent dat de nationale top op zaterdag 27 en zondag 28 mei weer op het Badstrand in Vlissingen te bewonderen is.



Brouwer en Varenhorst

Volgens Van Buren zal er een topbezetting meedoen. Bij de vrouwen wordt gerekend op de deelname van de duo's Flier-Van Iersel en Van Gestel-Meppelink meedoen. Van Gestel en Meppelink bereikten in Rio de achte finales. De bedoeling dat bij de mannen Alexander Brouwer en Christiaan Varenhorst meedoen met hun partners. Brouwer en Varenhorst wonnen bij de Olympische Spelen in Rio een bronzen medaille. Hun komst is volgens Van Buren mogelijk geworden omdat een ander toernooi niet doorgaat.