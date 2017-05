Duizenden bezoekers op foodtruckfestival Terneuzen (video)

Uitverkocht

Het festival is een eet- & drinkfeestje waar iedereen welkom is. Organisator Patrick Keizer is tevreden. "Met name zaterdagavond was het tot laat heel erg druk", zegt hij. "Heel veel dingen waren zelfs uitverkocht. Zo zaten we op een gegeven moment zonder bier." Maar dat is zaterdagnacht allemaal weer aangevuld. "Er is hard gewerkt om alles weer op orde te krijgen om de zondag te kunnen draaien".



Feestje van maken

Sommige bezoekers hadden er geen enkele moeite mee om er zelf een feestje van te maken. Zoals een ouder echtpaar dat genoot van koffie met gebak, aan een houten tafel met een schemerlamp er op. "Zolang je het kunt, moet je er een feestje van maken", zegt de vrouw van het echtpaar. "We zijn eerst op zo'n festival in Breskens geweest, en nu in Terneuzen. Zo maken we er een gezellig weekend van."