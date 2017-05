Boekengenot op Middelburgse markt (video)

MIDDELBURG - Boekenliefhebbers konden vandaag terecht op de markt in Middelburg. Daar vond de negentiende editie van Middelburg Boekenstad plaats.

Honderd kramen

De boekenmarkt is inmiddels een traditie geworden en vindt iedere eerste zondag van mei plaats. Dit jaar stonden er ruim honderd kramen met boeken op de markt.



Booktown

Ook was Kees Vos aanwezig met zijn grootste boekenkast van Nederland, die hij jaarlijks met kistjes opbouwt op de markt. Later op de dag zorgde de gelegenheidsformatie Booktown Jazzband nog voor muzikaal vermaak.