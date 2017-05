Opnieuw dronken spookrijder in tunnel

BORSSELE - Vanochtend vroeg is bij de Westerscheldetunnel opnieuw een dronken Belgische spookrijder aangehouden. Vrijdag werd ook al een Belg opgepakt die door de verkeerde tunnelbuis had gereden.

Begeleid

De politie werd tegen 5.00 uur gealarmeerd omdat een auto tegen het verkeer in reed. Inmiddels was de auto aangekomen op het tolplein. Een onbekend gebleven automobilist bleek de spookrijder te hebben gewaarschuwd en naar de tolpoortjes te hebben begeleid.



Op zoek

De bestuurder van de auto, een 23-jarige man uit Ninove, werd aangehouden. Hij had te veel alcohol te hebben gedronken. De politie is nog op zoek naar de automobilist die de spookrijder naar het tolpoortje heeft begeleid.



