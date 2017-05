'Gedigitaliseerde foto's De Schelde mooi en nuttig' (video)

Thuis

Mensen kunnen de foto's op de site van het Vlissingse gemeentearchief bekijken, ook vanuit huis.



Java

Voor stadsarchivaris Ron van Maanen is een foto van de kruiser Java één van de opmerkelijkste foto's die nu online staat. "Het is een foto uit 1916-1917. De Java is later in de Slag om de Javazee vergaan, onder leiding van Karel Doorman. Inmiddels weten we dat het geen zeemansgraf is, maar dat de resten van het schip van de bodem zijn geroofd. Maar op deze foto staat de Java nog in volle glorie."



Nuttig

Volgens Van Maanen zijn de 12.000 foto's niet alleen bijzonder, maar ook nuttig. "De stad is bezig het terrein van De Schelde te bebouwen. Maar de historische foto's laten zien op welke stukken er behoorlijke heipalen de grond in zijn gegaan", schetst Van Maanen. "Daar kun je niet zomaar overheen heien. We kunnen als gemeentearchief dus ook bouwers en projectontwikkelaars helpen."