Uitslagen amateurvoetbal zaterdag 6 mei

OOST-SOUBURG - Kloetinge heeft in de strijd om het kampioenschap in de 1e klasse C het heft niet meer in eigen handen. De koploper ging onderuit tegen Oranje Wit waardoor Rijsoord, met nog een speelronde te gaan, de beste papieren heeft. Hoek had deze speelronde geen competitiewedstrijd, maar hield een afscheidsduel voor Giovanni Siereveld. De verdediger speelde tien seizoenen voor de hoofdklasser. Verder werd Arnemuiden kampioen in de 3e klasse A en spelen Veere en Bevelanders een beslissingsduel om de titel.