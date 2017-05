Meevaren, kijken, ontmoeten en...genieten (video)

Meevaren

Op posten in Breskens, Cadzand, Hansweert, Neeltje Jans, Veere en Westkapelle konden bezoekers meevaren met reddingsboten, kijken naar spectaculaire demonstraties en de vrijwilligers ontmoeten. Dit zijn beelden uit Hansweert:

Redders aan wal

De Reddingbootdag wordt speciaal voor de donateurs georganiseerd om hen kennis te laten maken met het werk van de KNRM. Donateurs zijn belangrijk, want de reddingsmaatschappij krijgt geen subsidie en is dus helemaal afhankelijk van de zogenoemde ‘redders aan wal’. In januari 2017 had de KNRM landelijk 93.813 donateurs .

263 reddingsacties

In totaal zijn er 45 reddingstations in Nederland. Vorig jaar kwam de KNRM landelijk 2.349 keer in actie, de Zeeuwse stations rukten 263 keer uit. Cadzand, Hansweert en Veere hadden het beduidend drukker dan vorig jaar. Hansweert beleefde met 26 acties zelfs het drukste jaar sinds de oprichting in 2009, maar de koploper is en blijft Neeltje Jans. Daar werd minder uitgerukt dan vorig jaar, maar toch nog ruimschoots het meest: 65 maal.



Meer zien?

Kijk maandagavond naar een uitgebreid sfeerverslag van de Reddingbootdag in Hansweert, vanaf 17.20 uur op televisie, elk half uur herhaald.