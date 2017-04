Belgisch vluchtelingenkamp in Vlissingen (video)

Dreigingen

Het gaat om een oefening van de CBRN-eenheid van defensie uit Oirschot, ze zijn gespecialiseerd in chemische, biologische en radiologisch/nucleaire dreigingen. De soldaten oefenen een scenario waarbij België getroffen is door nucleaire terroristische aanslagen. Het gebied rond Vlissingen is besmet, waardoor de eenheid in actie moet komen.



Raakvlakken

De eenheid wilde graag in Vlissingen oefenen omdat de regio alle ingrediënten in huis heeft waar ze raakvlak mee hebben, zoals chemische industrie en een kerncentrale. De soldaten oefenen met het schoonmaken van besmet gebied. Zo is er op een terrein achter Zeeland Refinery een wasstraat opgezet om besmette auto's schoon te maken.

Militairen bouwen een kamp voor Belgische vluchtelingen in Vlissingen #oefening #omroepzeeland pic.twitter.com/9uHObBZLwb — Anoek de Gardeijn (@AnoekDG) 19 april 2017

Zes dagen

De oefening duurt in totaal zes dagen. Vanaf morgen begint er ook in Terneuzen een militaire oefening. Het gaat hier om een andere eenheid, ook uit Oirschot, die samen met Belgische militairen gaan oefenen.