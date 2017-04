Walvis voor de kust van Vlissingen gespot (video)

film: Wilma Bronke & Ingrid Pul



Gefilmd

Maandagavond rond 19.38 uur kwam er bericht dat ter hoogte van de Sardijntoren bij Vlissingen een walvis zou zwemmen. Het bericht kwam van Wilma Bronke. Door de meldster werd het dier waargenomen en enthousiast gefilmd. Later is de walvis nog gespot bij Westkapelle.



Wilma Bronke over haar waarneming van de walvis:

Waarneming

Albert Dijkstra van de Eerste Hulp bij Zeezoogdieren Zuid in Vlissingen bevestigt dat het om de Groenlandse walvis gaat. "Ik heb de walvis zelf ook waargenomen. Het is volgens mij een volwassen exemplaar en wel twintig meter lang. We zijn ook nog het water op gegaan, maar door de invallende duisternis hebben we 'm alleen nog kort gezien. Het dier zwom toen in zuidelijke richting." Het zou gaan om dezelfde walvis die reeds in België was gesignaleerd



Zorgen

Dijkstra maakt zich wel een beetje zorgen om de walvis. "Als het om dezelfde walvis gaat als in België dan is uit foto's gebleken dat er iets aan de staart van de walvis hangt. Touw of netten of zoiets. Dat zou niet goed zijn."



Albert Dijkstra over de walvis:

Observeren

Stichting SOS Dolfijn probeert samen met EHBZ Zuid het dier waar mogelijk de komende dagen observeren en geeft het advies, mocht je het dier zien, de walvis vooral niet te benaderen.