SGP Vlissingen wil schillenboer terug (video)

VLISSINGEN - De SGP wil dat de gemeente Vlissingen onderzoekt of de schillenboer opnieuw kan worden geïntroduceerd. Raadslid Lilian Janse ziet het als dé oplossing in wijken met ondergrondse afvalcontainers waar bewoners hun gft-afval niet apart kunnen aanbieden.

Op televisie

SGP-raadslid Janse heeft haar idee opgedaan bij het televisieprogramma 'Nieuws uit de regio' van de NOS. Daar zag ze dat in een gemeente die met hetzelfde kampt inwoners kleine gft-containers krijgen. Mensen van de sociale werkvoorziening halen dat afval bij hen weer op, als eigentijdse schillenboeren. In Hengelo, Rotterdam en Delft wordt al op deze manier gewerkt.



Orionis

Janse wijst er in schriftelijke vragen op dat de terugkeer van de schillenboer goed is voor het milieu en sociaal-economisch belangrijk kan zijn. Ze vraagt het gemeentebestuur om te onderzoeken of deze manier van afval ophalen samen met Orionis, de instelling die uitkeringen verstrekt op Walcheren, kan worden onderzocht.