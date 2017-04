Vlissingse chef bij de allerbeste koks ter wereld

OOST-SOUBURG - Richard Ekkebus, afkomstig uit Vlissingen, is opnieuw de hoogst genoteerde Nederlandse chef op de lijst van 50 beste restaurants ter wereld. Zijn restaurant Amber in Hong Kong staat op de 24e plaats.

Iets gezakt

Vergeleken met vorig jaar is Amber op de presitgieuze lijst wel vier plaatsen gezakt, van 20 in 2016 naar 24 nu. Maar Ekkebus maalt daar niet op. Tegen het vakblad MissetHoreca zegt hij: "Nee joh; ik ben een Nederlandse chef die er in Hong Kong een Frans-Japanse keuken op nahoudt. Ik sta opnieuw in de top-25 van de beste restaurants ter wereld. Dat is toch waanzinnig gaaf?"

Amber ranks in the World’s 50 Best Restaurants 2017 https://t.co/BAmsRxcpy7 — Richard Ekkebus (@RichardEkkebus) 6 april 2017

Zeeuwse roots

Richard Ekkebus houdt restaurant Amber in het Mandarin Oriental Hotel in Hong Kong al 12 jaar in de top 50 van de wereld. Hij is dan ook al jaren weg uit Zeeland. Toch laat Ekkebus altijd blijken zijn Zeeuwse roots te koesteren.



Lijstaanvoerder

De lijst van World's 50 Best Restaurants wordt aangevoerd door Eleven Madison Park in New York.