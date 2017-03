Zeeland wordt wakker: plofkraak, kort debat en opportunisten

OOST-SOUBURG - Goedemorgen! Het is donderdag 2 maart en dit is in het nieuws in Zeeland.

Plofkraak Sluiskil

Dieven hebben bij de Rabobank in Sluiskil vannacht een plofkraak gepleegd. In de omgeving van het Kerkplein was rond 3.30 uur een harde knal te horen, zegt de politie.



Kort zorgdebat

Mona Keijzer, de nummer twee van het CDA, was gisteravond even in Middelburg voor een debat over de zorg. Het debat zou anderhalf uur duren, maar het werden maar dertig minuten. Keijzer werd gebeld door het tv-programma Pauw & Jinek of ze daar in de uitzending kon aanschuiven.



Opportunisten

Mensen die in de politiek zitten, zijn per definitie opportunisten. Als er iets mis gaat, springen politici op het probleem, zoals jakhalzen op een stuk vlees, en stellen schriftelijke vragen. Maken ze zich echt zorgen? Of is het een manier om in de publiciteit te komen? Daarover maakte verslaggever Ferdinand Koppejan een column.



Foto: Evelien Janse uit Oostkapelle



Het weer

Tijdens de eerste helft van de ochtend is het onstuimig met een stormachtige zuidwestenwind aan zee, kracht 8. Er komen windstoten voor met snelheden tot 95 km per uur. Verder is het half tot zwaar bewolkt en blijft het op een enkele bui na droog. Vanmiddag waait er een matige tot krachtige westelijke wind en is er af en toe zon. Het wordt 9 of 10 graden.