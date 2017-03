Politiek opportunisme, hoe erg is dat? (video)

Media

De Dancetour in Goes. Het tekort aan rechercheurs in Zeeland. Lichtoverlast door kassen bij Terneuzen. En de toenemende drugscriminaliteit. Politieke partijen in Zeeland waren er de afgelopen maand weer druk mee. En dus werden er in februari weer talloze schriftelijke vragen gesteld aan wethouders, gedeputeerden en ministers. Die vragen stellen politieke partijen niet in stilte, er gaat ook altijd een mailtje naar de media.



Verkiezingstijd

Aandacht! Dat is waar de meeste politieke partijen naar smachten. Zeker in verkiezingstijd zien we talloze voorbeelden van politiek opportunisme. Wat dat is: een slaatje slaan uit de omstandigheden. Meeliften op de actualiteit en dan proberen er zoveel mogelijk voordeel voor je partij uit te halen. Een van die vormen van politiek opportunisme is de schriftelijke vraag. Dat is een instrument van een politicus om zelf iets op de agenda te krijgen bij bestuurders.



Zakken vullen

Veel politici zien het als een kans op gratis reclame. Hoewel het soms ook averechts werkt. Mensen hebben al niet zo'n hoge pet op van de politiek. Zeker als de verkiezingen eraan komen raken ze nog achterdochtiger. Je hoort in verkiezingstijd vaak: "Nu van alles beloven en na 15 maart je zakken weer vullen en niks doen." Maar de schriftelijke vraag is niet alleen bedoeld om 'te scoren'.



Wapen

Een schriftelijke vraag moet - en dat is bij wet vastgelegd - door burgemeesters, wethouders, gedeputeerden en ministers serieus worden beantwoord. Over de antwoorden moet zelfs in een officiële vergadering een besluit worden genomen. Voor een politicus dus een belangrijk wapen om ervoor te zorgen dat zijn punt serieus wordt genomen.



Een beetje voor zichzelf

Je hebt niks aan een politicus die vier jaar lang zijn mond houdt. En de politicus die steeds probeert in het nieuws te komen? Als hij echt iets voor elkaar wil krijgen, is dat misschien ook wel nodig. Daarmee wordt de druk op de verantwoordelijk bestuurders een stukje opgevoerd. Dus een beetje politiek opportunisme is ook weer niet zo erg. Een goeie politicus doet zijn werk een beetje voor de mensen en een beetje voor zichzelf.



Ferdinand Koppejan