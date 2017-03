Mona Keijzer (CDA) gunt Middelburg een half uur (video)

MIDDELBURG - Mona Keijzer, de nummer twee van het CDA, was woensdagavond heel even in Middelburg. Ze zou anderhalf uur in debat gaan over de zorg, maar het werden slechts dertig minuten. Reden: het tv-programma Pauw&Jinek had gebeld om haar te vragen voor de uitzending. Dus moest ze al om acht uur naar Amsterdam.

Debat over zorg

De 50 aanwezigen hadden niet veel tijd met Mona Keijzer in debat te gaan over de zorg, en een echt een debat werd het ook niet. Onder meer directeur Jan de Graaf van Ter Reede stelde nog wel een vraag over het thema ouderen en ook Jacqueline van de Hil (SVRZ) kon nog een vraag stellen over langer thuis wonen, maar na een paar korte antwoorden moest Mona al weer weg, naar de tv-studio in Amsterdam.

Een glimp

Geertjan Sarneel, voorzitter van de CDA-afdeling Middelburg, was een beetje teleurgesteld. "Er waren deze avond nog meer politieke debatten elders in Middelburg, en het is vakantie, dus ja 50 mensen is niet veel. Maar we hebben in elk geval even een glimp opgevangen van Mona", zegt hij.



Toch nog debat

De avond werd toch nog met een debat afgesloten. De aanwezigen konden van gedachten wisselen met de Zeeuwse Joba van den Berg, nummer 18 op de kandidatenlijst van het CDA.