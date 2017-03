Werkgevers achter nieuw spoor Axel-Zelzate (video)

Vertraging

De huidige spoorlijn loopt met een cirkel door het industriegebied Axelse Vlakte en maakt een omweg over de brug van Sluiskil, voordat de lijn zuidelijk richting België loopt. "Met name de brug bij Sluiskil levert vertraging op voor de bedrijven", zegt Pille. Hij doelt erop dat de brug vaak open staat voor scheepsverkeer over het Kanaal van Gent naar Terneuzen.



Problemen

Pille voorziet meer problemen als het aantal bedrijven op de Axelse Vlakte toeneemt, en er dus nog meer goederen afgevoerd moeten worden. "Om het vestigingsklimaat voor de industrie echt te verbeteren, is een goede spoorverbinding nodig."

Brussel

Voor een nieuw onderzoek naar de haalbaarheid van een rechtstreeks goederenspoor tussen de Axelse Vlakte en Zelzate is een miljoen euro nodig. Zeeland Seaports vraagt mede namens de provincie Zeeland, de gemeente Terneuzen en het havenschap Gent, een half miljoen euro aan Brussel voor dat onderzoek. De rest van het geld brengen ze zelf bij elkaar. De partijen wenden zich tot Brussel, omdat de Nederlandse regering het project voorlopig niet op de agenda wil zetten.



Meebetalen

Werkgeversorganisaties BZW en Portiz hebben een brief ondertekend, waarin ze een nieuw onderzoek naar een rechtstreeks goederenspoor Axel-Zelzate ondersteunen. BZW en Portiz betalen straks niet mee aan het onderzoek. "Dat kan niet", zegt Pille, omdat wij daar als overkoepelende organisaties geen budget voor hebben. Daarnaast vinden we de aanleg van een goederenspoorlijn een taak voor de overheid, niet van werkgevers."



Steun

Ook veel andere bedrijven en organisaties hebben de ondersteuningsbrief ondertekend. Daaronder bedrijven als Verbrugge, Ovet, kunstmestproducent Yara en het Finse staalbedrijf Outokompu. Ook Prorail en haar Belgische zusterorganisatie Infrabel hebben hun handtekening gezet.