IkPas: Doe mij maar een appelsap (video)

GOES - "Doe mij maar een appelsap." Voor meer dan 400 Zeeuwen is dat het vooruitzicht deze maand. Ze doen mee aan de actie IkPas, een actie waar deelnemers dertig of veertig dagen geen alcohol drinken.

Aanmelden kan nog

In Zeeland hebben zich tot nu toe 420 deelnemers aangemeld. Landelijk laten zo'n 9.000 mensen tot het einde van deze maand een wijntje of biertje achterwege. Het aanmelden kan nog enkele dagen via de website IkPas.



Geheelonthouder als ambassadeur

Gedeputeerde Jo-Annes de Bat is dit jaar de ambassadeur van de actie. Een opvallende keuze, omdat het voor De Bat geen enkele moeite zal kosten, aangezien hij nog nooit een druppel alcohol dronk. "Daar zit eigenlijk niks groots achter. Ik kom bijvoorbeeld uit een boerengezin waar het na een lange dag hard werken heel normaal was om een biertje te pakken. Maar ik pakte altijd iets van fris, het is gewoon zo gegroeid."

Elke dag een glaasje

Veel deelnemers aan de eerdere edities van IkPas gaven aan onbewust een patroon hebben aangenomen waarbij het vanzelfsprekend was dat ze een of meerdere glazen alcohol per dag dronken. Door niet te drinken, doorbraken ze het patroon en was alcohol niet meer vanzelfsprekend.



Gezelligheidsdrinkers

Cynthia Slabbekoorn is een van de 420 Zeeuwse deelnemers. Ze noemt zich zelf een 'weekenddrinker' met twee tot drie glazen wijn per weekend. Ze deed al eerder een keertje mee. Slabbekoorn verwacht het vooral taai te krijgen tijdens de 60-jarige verjaardag van haar man met een bierproeverij. "Ik heb die middag voor mezelf maar een high-tea besteld, haha!"

Onderzoek naar effecten

De actie IkPas is een initiatief van de gezamenlijke GGD en instellingen voor verslavingszorg in Nederland, het Trimbos Instituut en de Hogeschool Windesheim. Zij doen ook onderzoek naar de effecten op de gezondheid van dertig of veertig dagen geen alcohol drinken.



Even zonder alcohol

Een bepaalde periode geen alcohol is volgens Annique Weezepoel van IkPas Zeeland een bewezen effectieve manier om eens stil te staan wat alcohol met je doet. Veel deelnemers aan de campagne van 2017 deden al eerder mee, of schreven zich niet meer in, maar blijven maart als alcoholvrije maand erin houden.