80 miljoen euro nodig voor acht kilometer spoor (video)

TERNEUZEN - Komt het er dan toch, het goederenspoor tussen industriegebied Axelse Vlakte en Zelzate? Tientallen jaren wordt er al over gesproken. Partijen in de regio doen nu een nieuwe poging en hebben in Brussel een half miljoen euro aangevraagd om een onderzoek te doen naar de haalbaarheid van de goederenspoorlijn.

80 miljoen

Het stuk spoor dat nodig is om het grote industriegebied Axelse Vlakte met het Belgische goederenspoor in Zelzate te verbinden is 8 kilometer lang en kost tussen de 50 en 80 miljoen euro, volgens burgemeester Jan Lonink van Terneuzen. De kosten lopen daarmee niet uit de pas bij andere spoorprojecten in het land.



Broodnodig

Een doorgetrokken spoorlijn is volgens Lonink broodnodig, omdat de goederenwagons nu nog over de brug bij Sluiskil moeten. Met de komst van de grote nieuwe sluis straks in Terneuzen, zullen meer en grotere schepen het Kanaal van Gent naar Terneuzen opvaren. Daardoor zal de brug nog vaker open moeten dan nu. Op dit moment staat de brug al een kwart van de tijd open.



Businesscase

Het Nederlandse kabinet heeft al te kennen gegeven tot 2028 geen budget te hebben voor het doortrekken van het goederenspoor. Het Zeeuwse havenschap Zeeland Seaports vraagt namens het havenschap Gent, de provincie Zeeland en de gemeente Terneuzen geld voor een haalbaarheidstudie. De studie is nodig om het belang van de nieuwe rechtstreekse lijn aan te tonen en de aanleg ervan naar voren te halen.

Uren

Volgens directeur Frank de Meijer van het Finse staalbedrijf Outokompu op de Axelse Vlakte zou een doorgetrokken spoorlijn enorm schelen voor zijn vestiging. "Het gaat om uren", stelt De Meijer. "En als je dan bedenkt dat we twee keer per dag een goederentrein laten rijden, kun je zelf wel bedenken waar het om gaat." Outokompu laat per jaar 300.000 ton roestvrij staal per spoor afvoeren naar België, vanwaar het verder Europa ingaat.



Betuwelijn

Burgemeester Lonink hoopt dat er uiteindelijk toch geld komt voor het doortrekken van het goederenspoor Axel-Zelzate. "Ik hoor van alle partijen dat het nu weer tijd is om te investeren. Hier ligt een investeringsplan waarvan tot nu toe wordt gezegd dat dat een positieve opbrengst heeft. Dat is toch heel wat anders dan investeren in de Betuwelijn, die tot nu toe alleen maar geld kost."