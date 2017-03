Lesley Kerkhove naar kwartfinales in Maleisië

KUALA LUMPUR - Tennisster Lesley Kerkhove (25), afkomstig uit Zierikzee, heeft de kwartfinales bereikt van het WTA-toernooi in Kuala Lumpur. Ze klopte in Maleisië Sjaripova uit Oezbekistan in twee sets, de standen waren 6-4 en 6-4.

Foto: Orange Pictures



Eerste set

In de eerste set tegen Sjaripova kwam Kerkhove op achterstand met 4-1, maar daarna won ze vijf games achter elkaar. In de volgende ronde moet Kerkhove het nu gaan opnemen tegen de Japanse Hibino.



Primeur

Maandag haalde Kerkhove ook al een primeur. Ze won toen voor het eerst in haar carrière een wedstrijd bij een WTA-toernooi.



