22 mensen willen burgemeester van Borsele worden

Overzicht sollicitanten

De leeftijd van de sollicitanten ligt tussen de 31 en 59 jaar. Elf sollicitanten hebben al een politiek-bestuurlijke functie, zeven niet maar die zijn wel actief in de politiek en vier sollicitanten komen uit het bedrijfsleven. De politieke overtuiging is, voor zover bekend, als volgt: CDA (5), ChristenUnie (2), lokale partij (2), PvdA (2), VVD (1), D66 (1), en SGP (1).



Met pensioen

Gelok is sinds 2002 burgemeester van Borsele. In mei van dit jaar bereikt Gelok de pensioengerechtigde leeftijd. Gelok hoopt dat door zijn vertrek in mei de nieuwe burgemeester helemaal ingewerkt is bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen, in 2018.



In juni aan de slag

De verwachting is dat in juni van dit jaar de nieuwe burgemeester wordt benoemd en geïnstalleerd.