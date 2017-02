Primeur voor Kerkhove in Kuala Lumpur

KUALA LUMPUR (MAL) - Lesley Kerkhove (25) heeft voor het eerst in haar carrière een wedstrijd gewonnen bij een WTA-toernooi. De WTA-tour is het hoogste mondiale niveau. De uit Zierikzee afkomstige tennisster klopte in de eerste ronde de Malaysian Open in Kuala Lumpur de Belgische nummer zeven van de plaatsingslijst Elise Mertens met 6-4 en 7-6.

foto: Orange Pictures



Service

Een belangrijk onderdeel van de zege van Kerkhove op Mertens was haar ijzersterke service. In de eerste anderhalve set kreeg de Schouwse geen enkel breakpoint tegen en de eerste set won ze door haar Belgische opponente in de eerste game te breken (6-4).



Tiebreak

In de tweede set verloor Kerkhove bij een 3-2 achterstand wel haar service en kwam ze op een 4-2 achterstand. Dat bleek niet fataal. Kerkhove pakte weer de voorsprong, wist de wedstrijd bij 5-4 en 6-5 niet uit te serveren, maar sloeg in de tiebreak ondanks een 4-2 achterstand wel toe met 7-4. Daardoor was de verrassende zege op Mertens, de nummer 69 van de wereldranglijst, een feit.



Kwalificatie

Kerkhove, die 195e staat op de mondiale ranking, plaatste zich in Maleisië voor het hoofdtoernooi door in de kwalificaties twee wedstrijden te winnen. Eerst was ze te sterk voor Fangzhou Liu uit China en vervolgens versloeg ze de Oostenrijkse Barbara Haas. In de tweede ronde van het hoofdschema speelt ze woensdag tegen de winnares van de wedstrijd tussen de Oezbeekse Sharipova en Su-Wei Hsieh uit Taiwan.