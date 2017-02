Helpende hand voor kinderen van ouders met psychische problemen

KLOETINGE - Indigo Preventie begint 21 maart met een cursus voor kinderen van ouders met psychische problemen of een verslaving. Tijdens acht bijeenkomsten leren ze praten over hun thuissituatie.

Later ook

De kindergroep is bedoeld voor kinderen van 8 tot 12 jaar. Indigo benadert hem omdat het hebben van een ouder met ernstige problemen ook voor een kind erg moeilijk kan zijn, hoe jong het ook is. Onderzoek wijst uit dat deze kinderen verhoudingsgewijs een grotere kans hebben om later ook psychische problemen te krijgen.



Lotgenoten

Praten over de toestand thuis kan volgens Indigo de kinderen helpen. Het delen van ervaringen met lotgenoten betekent vaak erkenning en herkenning.