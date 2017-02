Sloebrug Vlissingen gaat in de steigers

Verkeershinder

Tijdens de werkzaamheden is één rijstrook beschikbaar voor het wegverkeer in beide richtingen. Voetgangers en fietsers kunnen geen gebruik maken van de Sloebrug. Zij moeten via de Draaibrug Souburg en de Keersluisbrug het Kanaal door Walcheren oversteken. Deze wegomleiding staat met borden aangegeven.



Scheepvaart

Tussen 6.00 uur en 18.00 uur is het niet mogelijk voor de scheepvaart om de brug te passeren. Met uitzondering van de zondagen, dan kunnen schepen wel onderdoor de brug varen, als ze voldoen aan beperkte doorvaar afmetingen. Voor de scheepvaart is de hoogte van de brug om eronderdoor te varen in deze periode maximaal vijf meter. Schepen die breder zijn dan 11,4 meter kunnen de brug ook niet passeren.



Werkzaamheden

De bovenbouw van de Sloebrug wordt ontdaan van oude verflagen en daarna opnieuw geconserveerd. In tegenstelling tot eerdere werkzaamheden aan bruggen gebeurt dat terwijl de brug op zijn plaats blijft. Daarvoor is het wel noodzakelijk dat de gehele brug in de steigers wordt gezet en compleet stofvrij wordt ingepakt. De brug is tijdens de werkzaamheden neer.