Fotograaf Ramon Mangold uit Vlissingen wint Zilveren Camera

VLISSINGEN - Fotograaf Ramon Mangold uit Vlissingen heeft een Zilveren Camera gewonnen. Hij kreeg de fotoprijs in de categorie "Personen in het nieuws" voor foto's van de nieuwe bisschop van Den Bosch. Met foto's van het jongetje Tijn, die miljoenen ophaalde voor Serious Request door het lakken van nagels, werd ie derde in dezelfde categorie.

Podium

De Zilveren Camera is de belangrijkste Nederlandse fotoprijs. Tijdens het gala zaterdagavond in het Hilversumse Omroepmuseum werd Mangold door presentator en fotofanaat Humberto Tan op het podium geroepen.



Twee prijzen

In de categorie "Personen in het nieuws" werd Mangold eerste met zijn serie over de nieuwe bisschop van Den Bosch Gerard de Korte. In die winnende fotoserie zie je De Korte voorgaan tijdens de mis, op bezoek bij de paus en kennismaken met het volk. Met de foto's die hij maakte tijdens Serious Request in Breda werd hij derde in dezelfde categorie. Met natuurlijk als hoofdpersoon Tijn, de zesjarige die met lak aan alles en zijn ziekte miljoenen bij elkaar kreeg.