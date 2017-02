Gewonden door gasexplosie in schuur Vlissingen (video)

VLISSINGEN - Bij een explosie in een schuur aan de Merkenburg in Vlissingen zijn vrijdagavond vier jongens gewond geraakt. Volgens de politie was een defecte gaskachel in het schuurtje vermoedelijk de oorzaak van de explosie.

Brandwonden

Een van de vier gewonden is met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Twee van de vier zijn naar de huisartsenpost vervoerd. De vierde was lichtgewond en is alleen nagekeken en verpleegd door het ambulancepersoneel.



Volledig uit elkaar geknald

De melding kwam rond 21:45 uur binnen bij de meldkamer. Volgens omwonenden was er een zeer harde klap. Bij de explosie is het schuurtje volledig uit elkaar geknald. Volgens de politie mogen de vier jongens van geluk spreken dat het niet erger is afgelopen.

​Traumahelikopter

​In eerste instantie werden naast de politie ook de traumahelikopter, ambulance en brandweer opgeroepen. Maar uiteindelijk is de opgeroepen traumahelikopter is niet ter plaatse geweest.