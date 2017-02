Sluiting dreigt voor nachtbakker Vlissingen

VLISSINGEN - De nachtbakker in Vlissingen krijgt hoogstwaarschijnlijk geen vergunning van de gemeente Vlissingen om 's nachts open te blijven. Dat heeft de gemeente de bakker in een brief laten weten. Bakker Bart Tullenaar moest van de gemeente een vergunning aanvragen, omdat de nachtverkoop te veel overlast veroorzaakte.

Voorgenomen besluit

Het besluit van de gemeente is nog niet definitief. De bakker heeft een zogenoemd 'voorgenomen besluit' gekregen waar hij nog bezwaar tegen kan aantekenen. Dat gaat hij doen, heeft hij laten weten. Daar heeft de bakker een week de tijd voor, daarna neemt het college van B&W een definitief besluit.



Rap

Als reactie op de brief van de gemeente liet de bakker zijn volgers op Facebook weten dat het doek voor de bakkerij is gevallen. Eerder deze week riep hij zijn volgers in een rap op om hem te steunen.

Klachten

Vanwege de nachtelijke drukte sloot de nachtbakker in september korte tijd 's nachts de deuren. Dat deed hij na klachten van omwonenden over geluidsoverlast. Na een paar dagen opende hij toch weer de deuren in de nachtelijke uurtjes, in de hoop dat zijn nachtelijke clientèle nu zijn lesje geleerd had. Maar blijkbaar was dat voor de gemeente nog niet genoeg.



