Pennings kritisch op VC Vlissingen en Zeeuws voetbal

foto: Orange Pictures



Kritisch

Pennings is kritisch naar VC Vlissingen dat 'niet alles op de rit heeft' en naar het voetbal in Zeeland dat 'de slag heeft gemist.'



Ambitieus

Dinsdag werd bekend dat Pennings VC Vlissingen na dit seizoen verruilt voor Halsteren. Het is een stap die Pennings maakt, omdat hij ambitieus is en graag wil werken in de Derde - of Tweede Divisie. "Die divisies spreken mij ontzettend aan", zegt Pennings. "Daarom wil ik aansluiten bij een club die de ambitie heeft en ook de mogelijkheden om daar structureel naar toe te werken. Halsteren is wat dat betreft op de goede weg."



Audio: Ruud Pennings over Halsteren

Alles op de rit

Over Halsteren is Pennings dus lovend, maar dat is hij niet over zijn huidige club VC Vlissingen. VC Vlissingen mag dan hoger staan dan Halsteren in de hoofdklasse, toch heeft hij niet het gevoel door te kunnen groeien met de Walcherse club. "Ik heb lang gewacht om de knoop door te hakken en de club ook gezegd dat als ik het idee had dat alles op de rit was en er weer een goede selectie zou komen om mee door te groeien, ik best bereid was om te blijven. Vlissingen is een club waar ik veel aan te danken heb en waar ik graag mee omhoog had gewild. Maar toen duidelijk werd dat er financieel in moest worden gekrompen en vorige week vrijdag bleek dat er nog weinig vooruitgang in zat heb ik besloten om naar Halsteren te gaan."



Audio: Ruud Pennings over de situatie van VC Vlissingen

foto: Paul ten Hacken



Karelse

Wie het verhaal van Pennings beluistert kan concluderen dat zijn opvolger bij VC Vlissingen, John Karelse, een zware tijd tegemoet gaat bij de Walcherse club. Toch ziet Pennings wel mogelijkheden. "Als ik de selectie aan had moeten vullen was dat misschien wel moeilijker geweest dan nu John naar Vlissingen gaat met zijn netwerk. Ik denk dat het voor alle partijen weleens heel goed uit zou kunnen pakken, want ik vind John een hele goede trainer."



Audio: Ruud Pennings over de komst van John Karelse naar VC Vlissingen

Slag gemist

Waar Pennings zelf hoopt met Halsteren de top van het amateurvoetbal te bestormen, ziet hij dat in Zeeland niet gebeuren. "In de eerste klasse hebben wij gespeeld tegen clubs als TEC uit Tiel en Dongen. Als je ziet waar die nu staan dan zijn ze structureel doorgegroeid naar zowel de Derde - als de Tweede Divisie. Die aansluiting hebben wij gemist in het Zeeuwse en dat vind ik erg jammer. Het blijkt in Zeeland heel lastig. Waar dat aan ligt is moeilijk de vinger achter te krijgen", besluit Pennings.



Audio: Ruud Pennings over het Zeeuwse voetbal dat de slag heeft gemist

foto: Paul ten Hacken