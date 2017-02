Vlissinger wil duidelijkheid over treinkaping (video)

VLISSINGEN - Woensdag 1 februari wordt een belangrijke dag voor journalist Jan Beckers uit Vlissingen. Dan dient de rechtszaak over de treinkaping bij De Punt en wordt duidelijk of de staat voor de rechter gedaagd gaat worden of niet. Beckers heeft de zaak aangezwengeld. Hij zet zich al jaren in voor de Molukse zaak.

Kapers geëxecuteerd

De nabestaanden van twee Molukse kapers die in 1977 zijn doodgeschoten hebben de Nederlandse Staat aansprakelijk gesteld. Volgens hun advocaat is er voldoende bewijs dat de twee kapers, Max Papilaja en Hansina Uktolseja, bij de beëindiging van de kaping door mariniers van dichtbij zijn geëxecuteerd.



Aansprakelijkheid staat

Lang is volgehouden dat slachtoffers zijn gevallen door beschietingen van buitenaf. Maar in 2013 is duidelijk geworden dat kapers door kogels zijn getroffen die in de trein zijn afgevuurd, terwijl de kapers al waren uitgeschakeld. De nabestaanden willen dat de rechtbank een oordeel velt over de aansprakelijkheid van de staat. Maar eerst moet vastgesteld worden of de zaak na veertig jaar niet verjaard is.



Jarenlang onderzoek

Jan Beckers doet al jarenlang onderzoek naar de treinkaping. Hij werkt intensief samen met één van de kapers: Junus Ririmasse. Ririmasse werd bij de kaping geraakt door tien kogels en heeft voor zijn rol bij de treinkaping acht jaar in de gevangenis gezeten.



Staatsgeheimen

Beckers heeft autopsierapporten in zijn bezit die pas in 2053 openbaar mogen worden. "Ik moet mijn bron beschermen. Maar ze komen van iemand die wil dat de zaak opgelost wordt." Ook heeft Beckers foto´s die gemaakt zijn tijdens de bevrijdingsactie. Die foto´s hadden nooit openbaar mogen worden, maar de fotograaf heeft ze achtergehouden en later aan Beckers gegeven.

Goede hoop

Beckers is ervan overtuigd dat de zaak niet verjaard is. "Wij hebben zoveel nieuw bewijsmateriaal verzameld. Ik kan me gewoon niet voorstellen dat dat geen perspectief biedt voor verder onderzoek. Dan volgt er een nieuwe zitting waarbij nieuwe getuigen zullen worden opgeroepen, waaronder mariniers."



RMS

De trein bij De Punt werd op 23 mei 1977 gekaapt door negen Molukse jongeren. Ze wilden met hun actie aandacht voor de strijd voor een onafhankelijke Molukse republiek, de RMS. Na twintig dagen maakten speciale eenheden van het korps mariniers met geweld een einde aan de treinkaping. Zes treinkapers en twee gijzelaars kwamen bij de bestorming om het leven.