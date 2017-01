Clinge begon met voetballen op klompen (video)

Vaste supporter

Etienne de Wilde komt als supporter van Clinge aan het woord. Hij is al meer dan vijftig jaar betrokken bij de club. Zelf voetbalde De Wilde nooit, omdat zijn moeder dat te gevaarlijk vond.



Jeugdcircuit

De jeugd van Clinge laat zich van zijn beste kant zien door bij het jeugdcircuit een razendsnelle tijd neer te zetten. Het schieten door de gaten blijkt wel een moeilijke opdracht.

Kliko record

Aanvoerder Davy van Puyvelde pakt het kliko record tot dusver. Toch is hij niet helemaal tevreden met zijn score. Presenator Jan-Jaap Corré gaat op bezoek bij clubicoon Johan Ras. Ras was aanvoerder in de kampioensploeg van Clinge. Een unicum, want het eerste elftal van de club wordt niet al te vaak kampioen.



Biertafel en strafschoppen

Vrijwilliger André Buijs is in de kantine druk bezig met de biertafel, die goed een nieuw laagje verf kan gebruiken en aan het einde worden de penalty's genomen op keeper Jens Verstraeten in een shirt dat niet al te ruim zit.