Van de Broeke wint Azencross

KAPELLE - Tim van den Broeke uit Vlissingen heeft zondag de Azencross in Kapelle gewonnen. Van den Broeke liep de acht kilometer over onverhard terrein in een tijd van 28 minuten en 43 seconden. Erwin Harmes uit Middelburg volgde op vier seconden, Patrick de Vos uit Kattendijke maakte het podium compleet.