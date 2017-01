Van den Driest vindt club op Cyprus

Foto: Twitter (JVOZ Online)



Uit beeld

Aanvaller Van den Driest speelde in het seizoen 2013-2014 vijf wedstrijden in de Jupiler League voor FC Eindhoven, maar raakte daarna uit beeld.



Angola

In 2016 speelde Van den Driest (24) nog voor een club in zijn geboorteland Angola. "Eind april ben ik teruggekomen naar Nederland. Daarna heb ik nog een testwedstrijd gespeeld voor RKC Waalwijk, maar dat leidde niet tot een contract." Ook waren er volgens Van den Driest contacten met clubs in Portugal, Denemarken en Bulgarije, maar ook dat leidde niet tot een langer verblijf.



Italiaanse zaakwaarnemer

Nu heeft Van den Driest, die tegenwoordig in Amsterdam woont, weer een club gevonden. "Via mijn Italiaanse zaakwaarnemer ben ik in contact gekomen met deze club in Cyprus. Ik hoop mezelf hier weer een beetje in de kijker te spelen."

Adreano van den Driest gaat aan de slag in Cyprus. We wensen je veel succes! Voorlaatste plaats

ENAD Polis Chrysochous speelt in de Tweede Divisie van de Cypriotische competitie. De club staat op de voorlaatste plaats.



Zeelandia Middelburg

Adreano van den Driest speelde in de jeugd van Zeelandia Middelburg en de JVOZ en vertrok daarna naar de jeugdopleiding van NAC Breda.