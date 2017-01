Na 14 jaar grote renovatie Westerscheldetunnel (video)

Overlast

De werkzaamheden starten begin dit jaar en duren anderhalf jaar, tot juni 2018. De verkeersoverlast is volgens woordvoerder Tessa Seidel van de Westerscheldetunnel beperkt. "We doen zoveel mogelijk in de nachten dat we ook ons maandelijks regulier onderhoud uitvoeren. In het najaar zal er gedurende twee weken wat meer overlast zijn. Maar ook dan werken we vooral 's nachts."



Honderd camera's

Tijdens de renovatie worden geen reparaties uitgevoerd, maar nieuwe technieken toegepast. Zo komen er honderd nieuwe full HD-camera's in de tunnel te hangen. "De camera's die in de tunnel hangen, kunnen nu niet bewegen. Straks krijgen we camera's die 360 graden kunnen draaien en inzoomen. Dat kan handig zijn voor onze operators om een beter beeld te krijgen van een situatie als er iets aan de hand is. "

Alle werkzaamheden zijn gericht op het vervangen van de elektronica in de Westerscheldetunnel. Hier de belangrijkste vernieuwingen op een rijtje:



Glasvezelnetwerk

De aanleg van een nieuw glasvezelnetwerk is net klaar zodat alle nieuwe systemen hierop kunnen worden aangesloten. Het gaat om 28 kilometer aan glasvezelkabel in de tunnel en 7 kilometer buiten de tunnel.



Signaalborden

De borden voor de verkeerssignalering worden twee keer zo groot en meer verlicht om beter te kunnen laten zien als er iets aan de hand is in de tunnelbuis.



Detectiesysteem

Het nieuwe stilstandsdetectiesysteem merkt het nog beter op als iemand stil komt te staan in de tunnel. Ook als er een spookrijder in of richting de tunnel rijdt, wordt deze opgemerkt en gaat er een alarm af bij de tunneloperator.



Intercoms

De noodtelefoons worden vervangen door toestellen die het achtergrondgeluid beter wegfilteren. In totaal gaat het om de vervanging van ruim 300 intercoms.



Radiozenders

De apparatuur die radiozenders doorgeeft in de tunnel wordt vernieuwd en uitgebreid. Na de renovatie zijn er nog meer radiozenders beschikbaar in de tunnel en is ook digitale radio te ontvangen.



Hulpdiensten

Het communicatiesysteem van de hulpdiensten (C2000) wordt uitgebreid. Hierdoor kunnen de hulpdiensten tijdens een incident beter contact met elkaar houden in de tunnel.



Luidsprekers

De speakers van de omroepinstallatie worden vervangen en hebben nog beter geluid. Elke 50 meter zijn ze per twee te vinden. In totaal worden ruim 600 luidsprekers vervangen. Via de omroepinstallatie kan de tunneloperator gebruikers extra informeren als er iets aan de hand is.



Geluidssignaal

Bij een evacuatie wordt straks de gesproken tekst 'uitgang hier' in vier verschillende talen via luidsprekers boven de vluchtdeuren omgeroepen.

21.000 voertuigen

De Westerscheldetunnel is sinds 14 maart 2003 open. Op werkdagen maken gemiddeld 21.000 voertuigen gebruik van de tunnel met een lengte van 6,6 kilometer.



Kick-off

Op dinsdag 7 februari is de officiële kick-off van het renovatieproject met de onthulling van een bouwbord bij het Tolplein van de Westerscheldetunnel.