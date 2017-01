Stichting Jayden haalt recordbedrag op

Friends

Racoon, ambassadeurs van de Stichting Jayden, bracht met het concert Racoon and Friends op de Grote Markt in Goes 83.200 euro binnen. Dit jaar traden onder meer Di-rect, Rowwen Hèze en Typhoon op.



Joep

Een groot deel van het opgehaalde bedrag draagt Stichting Jayden over aan Villa Joep. De Goese stichting werkt al jaren samen met deze stichting, die op landelijk niveau de onderzoeken naar neuroblastoom kinderkanker coördineert en financiert. Op de website van Stichting Jayden is informatie te vinden over de geadopteerde onderzoeken en hoeveel geld er aan gegeven wordt.



Sportief

Naast het concert worden er ook sportieve evenementen georganiseerd voor Stichting Jayden. Zo staan ook dit jaar weer een spinningmarathon, de Zeeuwse Obstaclerun en de Goese Nightrun op het programma.