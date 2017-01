'Zeeuwse ondernemers moeten minder praten en meer doen'

TERNEUZEN - Ondernemend Zeeland is positief over de mogelijkheden in het nieuwe jaar. De crisis lijkt definitief bezworen, er zijn volop kansen voor een succesvol 2017, is de algemene gedachte. Dat bleek dinsdagavond op de nieuwjaarsreceptie van de BZW, de Brabants-Zeeuwse Werkgeversorganisatie.

Positief

Voorzitter Neldes Hovestad van de BZW somde in zijn nieuwjaarstoespraak een aantal positieve economische ontwikkelingen op. "Het begrotingstekort is gedaald en de werkloosheid is afgenomen." Maar Hovestad maakt zich ook zorgen. "De chemische industrie krimpt en de economisch groei van Zeeuws-Vlaanderen blijft achter."



Balkenende

Hovestad riep zijn collega-werkgevers op om nu door te pakken. Daarbij refereerde hij met name aan het rapport Balkenende. "Zeeland moet aan de bak met smart delta resources en circulaire economie. Ook zou de regio een experimenteerregio moeten worden voor energietransitie en deltatechnologie. Het bétacollege biedt kansen en er zullen stappen worden gezet in de havensamenwerking met Gent, staat in het rapport."



Doorpakken

Hovestad verwacht veel van de taskforce die erop toeziet dat de adviezen van Balkenende worden opgevolgd. "Ook hier geldt het credo, het gaat goed maar nu doorpakken. De tijd van praten is nu voorbij, Zeeland moet nu meer in de doe-modus komen."