HZ wil meer opleidingen verhuizen naar Middelburg

VLISSINGEN - De HZ University of Applied Sciences onderzoekt de mogelijkheden om meer opleidingen van Vlissingen naar Middelburg te verhuizen. Het gaat om de Academie voor Technologie & Innovatie. Eerder verhuisde ook al de Delta Academy naar het Groene Woud in Middelburg.

Verdeling

De HZ wil verhuizen om 'tot een optimale verdeling komen van haar opleidingen en studentenpopulatie over de huidige locaties in Vlissingen en de nieuwe locaties in Middelburg´.



Internationalisering

Volgens de HZ University of Applied Sciences geeft het huisvesten van de technische opleidingen in Middelburg meer kansen. Vooral op het gebied van samenwerking, internationalisering en het gezamenlijk delen van faciliteiten met andere partijen. Als de academie verhuist, zal dit gefaseerd plaatsvinden.