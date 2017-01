Erfpacht Reimerswaal gaat ook in 2017 door

Erfpacht

Tijdens de pilot zijn er in alle kernen kavels uitgegeven via erfpacht. In totaal gaat het om veertien woningbouwkavels. Bij erfpacht wordt de grond niet gekocht waardoor de koopsom lager is. De gemeente sluit een eeuwig durend recht van erfpacht met de bewoner. De grond kan door de eigenaar van het huis later alsnog gekocht worden.