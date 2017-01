Zeldzame vleermuis gevonden in Schouwse bunker

Vorm van het oor

De ingekorven vleermuis dankt zijn naam aan de vorm van het oor, de buitenrand vertoont een duidelijke knik. Het dier ​heeft een lange, wollige vacht met een rossige kleur. Het dier heeft een spanwijdte van 22 tot 24,5 centimeter en weegt tot vijftien gram. De ingekorven vleermuis eet kleine spinnen en insecten.



​Kalksteengroeven​

De vleermuizensoort komt normaal gesproken binnen Nederland alleen voor in ​in Zuid-Limburg. De dieren overwinteren daar in kleine aantallen in onderaardse kalksteengroeven.

​

​Zeer bijzonder

​De soort is de laatste decennia in heel Europa sterk afgenomen in aantal, zonder dat onderzoekers daarvoor tot nu toe een aanwijsbare reden vonden. ​De vondst van een exemplaar in Zeeland is dan ook zeer bijzonder. Het is de eerste waarneming van het dier sinds in 1982 de vleermuistellingen in onze provincie begonnen.



​​Bunkers

​Het dier werd gevonden in een van de bunkers bij Burgh-Haamstede, door leden van de Zoogdierenwerkgroep Zeeland, die de vleermuizentellingen uitvoeren. ​Van de vijftig bunkers waren er 32 bezet. De bunkers liggen op grondgebied van Natuurmonumenten in het Slotbos en de Zeepeduinen.



Telling

​​De vleermuizensoort die bij deze telling het meest werd gevonden is de watervleermuis, daarvan werden 333 exemplaren aangetroffen. Daarmee is de soort na een minder jaar weer aan een opmars bezig. Andere soorten die werden waargenomen zijn de franjestaart (29), gewone grootoorvleermuis (19) en de gewone baardvleermuis (2). Met die aantallen zijn alle drie deze soorten bezig met een lichte achteruitgang.



Ecologische functie

Volgens Natuurmonumenten toont de vondst van de zeldzame ingekorven vleermuis aan dat de bunkers op hun terrein een belangrijke ecologische functie hebben voor beschermde vleermuizensoorten. Ze fungeren als overwinteringsplek en als kraamkamer voor vleermuizen. Daarom zijn ze ook gesloten voor het publiek. ​



Kleine ingekorven vleermuisjes

​Of de ingekorven vleermuis de bunkers ook als kraamkamer gaat gebruiken is nog maar de vraag. Daarvoor is uiteraard meer dan één vleermuis nodig. Bovendien hebben de dieren een voorkeur voor warmere plekken om te gebruiken als kraamkamer. In juli volgt er een nieuwe telling, dan moet blijken of er ook kleine ingekorven vleermuisjes in de bunkers te vinden zijn.



Vlinders​​​

Naast vleermuizen gebruiken ook vlinders de bunkers als overwinteringsplek. Zo werden tijdens de telling ook dagvlinders als de dagpauwoog en kleine vos gevonden. Ook meerdere nachtvlinders werden tijdens de telling in de bunkers waargenomen.