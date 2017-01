Miljoenen voor onderzoek naar de ui

Iedereen doet mee

Het onderzoek is een initiatief van bijna alle betrokkenen in de sector, van telers tot verpakkers. Het programma is dinsdagmiddag gepresenteerd in Dordrecht.



De grootste ter wereld

Nederland behoort met een omzet van een half miljard euro tot de grootste uienexporteurs van de wereld. De meeste van die Nederlandse uien worden verwerkt en verpakt in Zeeland.



Constante kwaliteit

Het onderzoek is vooral bedoeld om de Hollandse ui te produceren die van constante en goede kwaliteit is. Volgens de initiatiefnemers is dat een vereiste om de leidende positie als uienexporteur in de wereld te behouden.



Foto's: Saskia Hutchings en Ria Brasser