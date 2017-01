'Eerste aanhoudingen rellen Vlissingen op korte termijn'

OOST-SOUBURG - De politie verwacht "op korte termijn" de eerste aanhoudingen te verrichten voor de rellen in het middengebied van Vlissingen in de nacht van oud en nieuw. Dat zei de districtschef van de politie in Zeeland, Ronald Weydema, in het radioprogramma De Zeeuwse Kamer.

Bewijzen

Dat er nu nog geen aanhoudingen zijn verricht, heeft te maken met de bewijslast. "Het gaat niet alleen om het aanhouden van een persoon, het gaat ook om iemand succesvol voor de rechter te brengen", aldus Weydema. "Want een zaak voor de rechter brengen die het niet gaat halen, heeft geen zin."



Aanhoudingen

De districtschef zei verder dat er de laatste tijd een groot aantal mensen bezig is geweest met het verzamelen van bewijzen over de rellen. "Dat is nu voor een groot deel op orde, en dat betekent dat we op korte termijn de eerste aanhoudingen kunnen verwachten."



Vuurwerkverbod

Naar aanleiding van de rellen riepen bewoners van het middengebied dinsdagmorgen op om een vuurwerkverbod in de wijk in te voeren. Maar Weydema heeft daar zo zijn vraagtekens bij: "Een maatregel neerleggen betekent ook dat je het moet handhaven, en dat kan niet alleen door extra politiecapaciteit in te zetten."



Luister hieronder het hele gesprek terug met Ronald Weydema: