Burgemeester Vlissingen: 'Nieuwjaarsrellen waren schandalig' (video)

VLISSINGEN - Vlissingen maakte een slechte start van het nieuwe jaar met de rellen in de Bloemenbuurt. Maar ondanks het spoor van vernielingen in de nieuwjaarsnacht, benadrukte burgemeester Bas van den Tillaar maandagavond tijdens de nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis, de veerkracht in zijn gemeente.

Spontane acties

"Er zijn eigendommen van mensen verloren gegaan of beschadigd. Mensen waren bang in hun eigen huis en er zijn hulpverleners belaagd. Schandalig; een ander woord is er niet voor." De rellen zorgden volgens de burgemeester ook voor veerkracht in de wijk. Van den Tillaar: "Spontane acties van Vlissingers die te hulp schoten om de gedupeerden op alle mogelijke manieren te helpen."



Huisbezoeken

Vandaag werd bekend dat er nog geen aanhoudingen zijn verricht naar aanleiding van de rellen in de Bloemenbuurt. De burgemeester heeft aangekondigd om bij de buurtbewoners op huisbezoek te gaan. "Dit doen we om ons gezicht te laten zien en om met de mensen in gesprek te gaan."

Hand op de knip

Het was de eerste nieuwjaarstoespraak van Van den Tillaar in Vlissingen. Een toespraak na een jaar waarin er veel gebeurde in de stad met een artikel 12-status. "Samen is er, met de 'hand op de knip', veel gerealiseerd. " Als voorbeelden noemt de burgemeester onder meer de nieuwe visie op het Scheldekwartier, de nominatie voor Evenementenstad van het jaar, het vernieuwde ziekenhuis en dat de komst van de Marinierskazerne een stap dichterbij komt.



Goedkoper en efficiënter

Van de Tillaar kondigde ook nog veranderingen aan binnen de gemeentelijke organisatie. "Niet omdat het nu niet goed gaat maar wel omdat de organisatie zich moet aanpassen aan de veranderende samenleving. We gaan kijken of dat goedkoper en efficiënter kan. Vlissingers zullen dat dit jaar zeker gaan merken."