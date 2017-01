Wieler Wind Zesdaagse moet fietsers naar Zeeland trekken

OOST-SOUBURG - Zeeland moet komend jaar een nieuw fietsevenement krijgen. De Zeeuwse Wieler Wind Zesdaagse moet fietsliefhebbers naar onze provincie trekken. Dat zei Patrick Vader van SportZeeland maandag in het radioprogramma De Zeeuwse Kamer bij Omroep Zeeland.

Toeristen

Volgens Vader moet de Zeeuwse Wieler Wind Zesdaagse mensen van buiten de provincie naar Zeeland trekken om hier verschillende routes te komen fietsen. Ook worden speciale arrangementen aangeboden waarvan ze gebruik kunnen maken. Het is de bedoeling dat mensen zes weekenden naar Zeeland komen om te fietsen en dan ook een beloning krijgen, wat dat precies moet worden is nog niet duidelijk. SportZeeland wil de arrangementen al dit jaar kunnen aanbieden.



Routes

De fietsers kunnen de zes fietsroutes door de hele provincie afleggen: de Route van de Wind, de Wouter Weylandt route en de trajecten die zijn vernoemd naar de Zeeuwse oud-renners Keetie van Oosten-Hage, Jan Raas, Theo Middelkamp en Jo de Roo.



