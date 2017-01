Eis: werkstraf vanwege brandstichting (video)

MIDDELBURG - Een 44-jarige inwoner van de Stikkerstraat in Goes heeft maandag 180 uur werkstraf tegen zich horen eisen vanwege opzettelijke brandstichting. Hij wordt er van verdacht vorig jaar augustus tot twee keer toe brand te hebben gesticht in zijn eigen woning. Beide keren vanwege een poging tot het uitroken van een wespennest.

Wespennest

De branden woedden op de bovenverdieping van een rijtjeswoning. De brandweer rukte eerst op een donderdag uit met twee blusvoertuigen en een ladderwagen. De bewoner van het pand wilde met rook een wespennest van zolder verjagen. Dat zorgde voor veel rookontwikkeling. Toen de brandweer was vertrokken, laaide het vuurtje weer op. De bewoners van de naastgelegen huizen werden uit voorzorg geëvacueerd. De rook verspreidde zich uiteindelijk ook in naast gelegen panden en de brandweer ventileerde de woningen.



Brandstof

De zaterdag er na rukte de brandweer weer uit naar de woning aan de Stikkerstraat. Er was weer brand uitgebroken op de zolderkamer. Nu was die volgens de verdachte aangestoken door een vriendje van de buurjongen. Dat is nooit bewezen. Volgens de brandweer waren er sporen van een brandstof en een aansteker.

Uitspraak

De uitspraak volgt op 21 januari.



