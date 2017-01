BURTON UPON TRENT (GB) - Zaalvoetballer Saïd Bouzambou uit Vlissingen heeft een hattrick gescoord voor het Nederlands zaalvoetbalteam. Bouzambou scoorde drie keer in de met 9-4 gewonnen uitwedstrijd tegen Engeland. Oranje won in twee dagen tijd twee keer van de Engelsen.